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россия попытается увеличить количество ракетных ударов в День Независимости – Подоляк

Киев • УНН

 • 113414 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что 24 августа россия попытается увеличить количество ракетных ударов по украинским городам, информирует УНН.

россия попытается увеличить количество ракетных ударов в День Независимости – Подоляк

Детали

"россия это архаическое государство, и она привязывает какие-то свои действия к определенным датам. Они ненавидят нас, поэтому попытаются 23-24 (августа – ред.) увеличить количество обстрелов крылатыми ракетами определенного ряда наших городов", – сказал Подоляк.

Он отметил, что Киев в списке таких городов.

"Потому что символично. Вы помните эти "мощные" (заявления – ред.), что через три дня мы будем идти маршем по Крещатику в Киеве и таким образом покажем почему "русский мир" гораздо сильнее украинского. На сегодняшний день у нас уже полгода войны и "русский мир" доказал, что они абсолютно проиграют по всем цивилизационным нормативам Украины. Поэтому они, вероятно, эту компенсацию захотят получить за эти полгода. За то, что их унизили. За то, что репутационно они смотрятся никак. Они захотят получить компенсацию за этот жаркий сезон в Крыму", – рассказал советник руководителя ОПУ.

Напомним

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что штурма Киева или наступления россиян в День Независимости Украины не будет. Однако, по его словам, у армии рф есть другие "сюрпризы", подготовленные преимущественно для мирного населения.

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