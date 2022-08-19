Штурму Києва в День Незалежності не буде, але росія має інші "сюрпризи" – МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Штурму Києва чи наступу росіян в День Незалежності України не буде. Проте армія рф має ракети, авіабомби та інші "сюрпризи", підготовлені переважно для мирного населення. Про це в ефірі національного телемарафону розповів перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін, пише УНН.
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"Ніякого там штурму столиці чи наступу росіян на цей день (24 серпня – ред.) не передбачається. Водночас на озброєнні росіян є ракети й авіабомби, й інші, так би мовити, "сюрпризи", підготовлені для переважно мирного населення України. Саме тому в ці дні потрібно особливо дослухатися до порад, які даємо ми і військові адміністрації", – сказав Єнін.
Доповнення
У СтратКом ЗСУ повідомляли, що росія концентрує біля кордонів з Україною та на окупованих територіях велику кількість зенітних ракет.
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат не відкидає збройних провокацій з боку росії до Дня Незалежності 24 серпня, зокрема з білорусі.