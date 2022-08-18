рф накопичує велику кількість зенітних ракет біля кордонів з Україною - СтратКом ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. росія концентрує біля кордонів з Україною та на окупованих територіях велику кількість зенітних ракет. Є загроза масованого обстрілу, як мінімум, ракетами С-300. З урахуванням прибуття низки ешелонів до 20 числа, очевидно, що вони концентруються до 24 серпня. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram, пише УНН.
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"Так, на початку серпня з улан-уде вийшов ешелони з боєприпасами у складі 28 вагонів, із ракетами для ЗРК С-300 у кількості 32 ЗУР. До кордону з Україною ешелон орієнтовно прибуде у 20-х числах. До середини серпня з арсеналу комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів в котово було вилучено понад 120 контейнерів із ракетами до ЗРК С-300", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що відомо, що у районі Джанкоя було складовано близько 440 ТПК до ЗРК С-300.
"Після інциденту в Джанкої поки що важко сказати, були ці ТПК знищені повністю, частково чи взагалі – ні. У зябрівці (білорусь) за 22 км від кордону з Україною так само йде концентрація ракет до С-300 і загальна кількість ТПК перевищує 60 од." - повідомляють в управлінні.
"Загроза масованого обстрілу території України, як мінімум, ракетами С-300 очевидна. З урахуванням прибуття ряду ешелонів до 20 числа, очевидно і те, що вони концентруються до 24 серпня", - інформує СтратКом ЗСУ.
Доповнення
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що Повітряні сили України не виключають збройних провокацій з боку противника до Дня незалежності 24 серпня, в тому числі з білорусі.