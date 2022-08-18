рф накапливает большое количество зенитных ракет у границ с Украиной - СтратКом ВСУ

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"Так, в начале августа из улан-удэ вышли эшелоны с боеприпасами в составе 28 вагонов, с ракетами для ЗРК С-300 в количестве 32 ЗУР. К границе с Украиной эшелон ориентировочно прибудет в 20-х числах. К середине августа из арсенала комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов в котово было изъято более 120 контейнеров с ракетами к ЗРК С-300", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что известно, что в районе Джанкоя было складировано около 440 ТПК к ЗРК С-300.

"После инцидента в Джанкое пока трудно сказать, были ли эти ТПК уничтожены полностью, частично или вообще – нет. В жабровке (беларусь) в 22 км от границы с Украиной также идет концентрация ракет до С-300 и общее количество ТПК превышает 60 ед." - добавили в управлении.

"Угроза массированного обстрела территории Украины как минимум ракетами С-300 очевидна. С учетом прибытия ряда эшелонов до 20 числа, очевидно и то, что они концентрируются до 24 августа", - информирует СтратКом ВСУ.

Дополнение

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что Воздушные силы Украины не исключают вооруженных провокаций со стороны противника ко Дню независимости 24 августа, в том числе из беларуси.