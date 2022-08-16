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Потрібно готуватися до "вітань" з 24 серпня: ПС ЗСУ про накопичення ворожої техніки у білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Повітряні сили України не виключають збройних провокацій з боку противника до Дня незалежності 24 серпня, в тому числі з білорусі. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Потрібно готуватися до "вітань" з 24 серпня: ПС ЗСУ про накопичення ворожої техніки у білорусі

Цитата

«Зрозуміло, що є певна загроза, вона була завжди. Нагадаю, що територію білорусі росія використовувала з перших днів повномасштабної агресії, завдавала ударів звідти різним ракетним озброєнням… Тому, безумовно, треба готуватися», - розповів Ігнат.

За його словами, Головне управління розвідки МОУ та інші служби мають деяку інформацію щодо переміщень військової техніки на території білорусі.

«У нас скоро велике національне свято – День Незалежності України. Зрозуміло, що противник завжди використовує такі дати для «вітань», тому ми мусимо бути готові до цього. Але разом з тим небезпека є кожного дня, загроза не минула, хоч є певне затишшя», - сказав Ігнат.

Контекст

На аеродромі "Зябрівка" знаходиться до 14-ти ЗРК С-400 і близько 60-ти ракет до них. З огляду на кількість техніки, моніторингова група "Беларускі Гаюн" зробила висновки про підготовку до удару по території України.

При цьому приблизно 430 російських літаків знаходиться довкола українських кордонів на аеродромах білорусі, росії та окупованого Криму.

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