Нужно готовиться к "поздравлениям" с 24 августа: ВС ВСУ о накоплении вражеской техники в беларуси

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«Понятно, что есть определенная угроза, она была всегда. Напомню, что территорию беларуси россия использовала с первых дней полномасштабной агрессии, наносила удары оттуда различным ракетным вооружением... Поэтому, безусловно, нужно готовиться», – рассказал Игнат.

По его словам, Главное управление разведки МОУ и другие службы располагают некоторой информацией о перемещениях военной техники на территории беларуси.

«У нас скоро большой национальный праздник – День Независимости Украины. Понятно, что противник всегда использует такие даты для «поздравлений», поэтому мы должны быть готовы к этому. Но вместе с тем опасность есть каждый день, угроза не миновала, хотя есть определенное затишье», - сказал Игнат.

Контекст

На аэродроме "Зябровка" находится до 14-ти ЗРК С-400 и около 60-ти ракет к ним. Учитывая количество техники, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сделала выводы о подготовке к удару по территории Украины.

При этом около 430 российских самолетов находится вокруг украинских границ на аэродромах беларуси, россии и оккупированного Крыма.