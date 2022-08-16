Нужно готовиться к "поздравлениям" с 24 августа: ВС ВСУ о накоплении вражеской техники в беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Воздушные силы Украины не исключают вооруженных провокаций со стороны противника ко Дню независимости 24 августа, в том числе из беларуси. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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«Понятно, что есть определенная угроза, она была всегда. Напомню, что территорию беларуси россия использовала с первых дней полномасштабной агрессии, наносила удары оттуда различным ракетным вооружением... Поэтому, безусловно, нужно готовиться», – рассказал Игнат.
По его словам, Главное управление разведки МОУ и другие службы располагают некоторой информацией о перемещениях военной техники на территории беларуси.
«У нас скоро большой национальный праздник – День Независимости Украины. Понятно, что противник всегда использует такие даты для «поздравлений», поэтому мы должны быть готовы к этому. Но вместе с тем опасность есть каждый день, угроза не миновала, хотя есть определенное затишье», - сказал Игнат.
Контекст
На аэродроме "Зябровка" находится до 14-ти ЗРК С-400 и около 60-ти ракет к ним. Учитывая количество техники, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сделала выводы о подготовке к удару по территории Украины.
При этом около 430 российских самолетов находится вокруг украинских границ на аэродромах беларуси, россии и оккупированного Крыма.