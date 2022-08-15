В білорусі йде підготовка до масованого ракетного удару по території України найближчими тижнями - ЗМІ

Цитата

"Аналіз обстановки на аеродромі доводить, що ймовірність ракетного обстрілу території України не просто зберігається, а схоже, що йде підготовка до масованого ракетного удару по території України найближчими тижнями. Про це говорить і те, що з моменту останнього масованого обстрілу – 28 липня – з території білорусі по Україні не випустили жодної ракети", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Група наводить перелік техніки на аеродромі:



На аеродромі знаходяться від 10 до 14 одиниць ЗРК С-400 "Тріумф", 3 РЛС "КАСТА-2Е2" та "48Я6 Підліт", 2 ЗРПК "Панцир";



Розташований склад боєприпасів з мінімумом 15-60 ракетами для ЗРК С-300/400;



Підтверджено, що літаки Іл-76 вкс рф підвозять ракети для С-400 до аеропорту "Гомель", звідки їх везуть до Зябрівки.



Доповнення

11 серпня в районі аеродрому "Зябрівка" лунали потужні вибухи. Згодом завдяки супутниковим знімкам компанії Maxar з'ясувалося, що тієї ночі було знищено танк Т-72. Більше того, за інформацією "Беларускі Гаюн" є загиблі.