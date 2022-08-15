В білорусі йде підготовка до масованого ракетного удару по території України найближчими тижнями - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. На аеродромі "Зябрівка" знаходиться до 14-ти ЗРК С-400 і близько 60-ти ракет до них. З огляду на кількість техніки, моніторингова група "Беларускі Гаюн" зробила висновки про підготовку до удару по території України, передає УНН.
Цитата
"Аналіз обстановки на аеродромі доводить, що ймовірність ракетного обстрілу території України не просто зберігається, а схоже, що йде підготовка до масованого ракетного удару по території України найближчими тижнями. Про це говорить і те, що з моменту останнього масованого обстрілу – 28 липня – з території білорусі по Україні не випустили жодної ракети", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Група наводить перелік техніки на аеродромі:
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- На аеродромі знаходяться від 10 до 14 одиниць ЗРК С-400 "Тріумф", 3 РЛС "КАСТА-2Е2" та "48Я6 Підліт", 2 ЗРПК "Панцир";
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- Розташований склад боєприпасів з мінімумом 15-60 ракетами для ЗРК С-300/400;
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- Підтверджено, що літаки Іл-76 вкс рф підвозять ракети для С-400 до аеропорту "Гомель", звідки їх везуть до Зябрівки.
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Доповнення
11 серпня в районі аеродрому "Зябрівка" лунали потужні вибухи. Згодом завдяки супутниковим знімкам компанії Maxar з'ясувалося, що тієї ночі було знищено танк Т-72. Більше того, за інформацією "Беларускі Гаюн" є загиблі.