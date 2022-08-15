В беларуси идет подготовка к массированному ракетному удару по территории Украины в ближайшие недели - СМИ

Цитата

"Анализ обстановки на аэродроме доказывает, что вероятность ракетных обстрелов территории Украины не просто сохраняется, а похоже, что идет подготовка к массированному ракетному удару по территории Украины в ближайшие недели. Об этом говорит и то, что с момента последнего массированного обстрела – 28 июля – с территории беларуси по Украине не выпустили ни одной ракеты", - говорится в сообщении.

Детали

Группа приводит список техники на аэродроме:



На аэродроме находятся от 10 до 14 единиц ЗРК С-400 "Триумф", 3 РЛС "КАСТА-2Е2" и "48Я6 Подлет", 2 ЗРПК "Панцирь";



Расположен состав боеприпасов с минимумом 15-60 ракетами для ЗРК С-300/400;



Подтверждено, что самолеты Ил-76 вкс рф подвозят ракеты для С-400 в аэропорт "Гомель", откуда их везут в Зябровку.



Дополнение

11 августа в районе аэродрома "Зябровка" раздавались мощные взрывы. Впоследствии благодаря спутниковым снимкам компании Maxar выяснилось, что в ту ночь был уничтожен танк Т-72. Более того, по информации "Беларускі Гаюн" есть погибшие.