Беларускі Гаюн повідомляє про вибухи в районі аеродрому "Зябрівка"

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"Надходить інформація, що в районі аеродрому "Зябрівка" чути вибухи та видно спалахи. За попередньою інформацією, за останні 10 хвилин було видно щонайменше 4 спалахи. Інформацію про спалахи підтверджують відразу кілька джерел. За різними даними, починаючи з 00:30 було не менше 8 спалахів", - йдеться в повідомленні.

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