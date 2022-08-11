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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Беларускі Гаюн повідомляє про вибухи в районі аеродрому "Зябрівка"

Беларускі Гаюн повідомляє про вибухи в районі аеродрому "Зябрівка"

Київ • УНН

 • 273689 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. У районі білоруського аеродрому Зябрівка в ніч з 10 на 11 серпня пролунали вибухи. Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн, передає УНН.

Цитата

"Надходить інформація, що в районі аеродрому "Зябрівка" чути вибухи та видно спалахи. За попередньою інформацією, за останні 10 хвилин було видно щонайменше 4 спалахи. Інформацію про спалахи підтверджують відразу кілька джерел. За різними даними, починаючи з 00:30 було не менше 8 спалахів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила про те, що до білорусі привезли чергову партію ракет для ЗРК С-300/400.

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