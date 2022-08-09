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До білорусі привезли чергову партію ракет для ЗРК С-300/400

До білорусі привезли чергову партію ракет для ЗРК С-300/400

Київ • УНН

 • 288877 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила про те, що до білорусі привезли чергову партію ракет для ЗРК С-300/400, пише УНН.

Деталі

Так, повідомляється, що сьогодні, близько 17:00 в аеропорт «Гомель» знову прилетів Іл-76 впс рф з реєстраційним номером RF-78813. Борт відлетів із Гомеля в районі 18:30.

Цитата

“Ми припускаємо, що цей борт привіз до білорусі чергову партію ракет, тому що в районі 19:00 з Гомелю у напрямку траси М8 був помічений проїзд підйомного крана та двох тралів, які перевозили по 4 ракети для ЗРК С- 300/400. Не виключено, що ракети перевозяться на аеродром "Зябровка", де зосереджені сили зс рф”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що сьогодні близько 13:00 зафіксовано перекидання ракет з боку Гомелю у бік Мозиря трасою М10. Ракети перевозилися на тралі з розпізнавальним знаком «V».

“На даний момент ясно, що в білорусі вже котрий день йде активне підвезення ракет для С-300/400. Згідно з актуальною інформацією, можна припустити, що спостерігається підготовка до ракетних обстрілів не лише з Гомельського району, а й з локацій у Мозирському районі”, – зазначає Telegram-канал.

Додамо

Як писав УНН, у білорусі в період з 9 по 25 серпня анонсували навчання з військами впс та ППО з бойовою стріляниною.

5 серпня близько дев'ятої вечора в Гомелі приземлився важкий військово-транспортний літак Іл-76 впс рф, що прилетів із Пскова. Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляла, що на борту може перебувати нова партія ракет для ЗРК С-300/400.

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