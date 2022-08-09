В беларуси начинаются учения ВВС и ПВО с боевой стрельбой

Цитата

"В соответствии с Планом подготовки военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны по предназначению в 2021/2022 учебном году в период с 9 по 25 августа 2022 под руководством заместителя командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны пройдет оперативно-тактическое учение с родами войск ВВС и войск ПВО с боевой стрельбой", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что учение проводится на территории беларуси и 185-го центра боевой подготовки и боевого применения воздушно-космических сил российской федерации.

Также сообщается, что мероприятие боевой подготовки пройдет в два этапа: с 9 по 11 августа – в районах проведения учения на территории республики беларусь; с 22 по 25 августа – в границах территории и воздушного пространства полигона «Ашулук».

«Передислокация на полигон «Ашулук» осуществляется железнодорожным и воздушными эшелонами. На учение привлекаются личный состав и вооружение, военная и специальная техника от авиационных воинских частей, войск противовоздушной обороны и радиотехнических войск, а также боевые расчеты учреждения образования «Военная академия республики беларусь», - говориться в сообщении.

В министерстве обороны рб утверждают, что цель учения – повышение слаженности соединений и воинских частей при выполнении задач по предназначению.

Дополнение

В июне в министерстве обороны беларуси анонсировали старт мобилизационных учений, которые будут проходить в граничащей с Украиной Гомельской области.

5 августа около девяти вечера в Гомеле приземлился тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 вкс рф, прилетевший из Пскова. Мониторинговая группа "Беларуски Гаюн" сообщает, что на борту может находиться новая партия ракет для ЗРК С-300/400.