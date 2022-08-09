У білорусі розпочинаються навчання ВПС та ППО з бойовою стрільбою
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. У білорусі в період з 9 по 25 серпня анонсували навчання з військами ВПС та ППО з бойовою стріляниною. Про це повідомляє міністерство оборони республіки білорусь, повідомляє УНН.
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"Відповідно до Плану підготовки військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони за призначенням у 2021/2022 навчальному році в період з 9 по 25 серпня 2022 року під керівництвом заступника командувача військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони пройде оперативно-тактичне навчання з пологами військ ВПС та військ ППО з бойовою стрільбою", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що навчання проводиться на території білорусі та 185-го центру бойової підготовки та бойового застосування повітряно-космічних сил російської федерації.
Також повідомляється, що захід бойової підготовки пройде у два етапи: з 9 по 11 серпня – у районах проведення навчання на території республіки білорусь; з 22 по 25 серпня – у межах території та повітряного простору полігону "Ашулук".
"Передислокація на полігон «Ашулук» здійснюється залізничними та повітряними ешелонами. На навчання залучаються особовий склад та озброєння, військова та спеціальна техніка від авіаційних військових частин, військ протиповітряної оборони та радіотехнічних військ, а також бойові розрахунки закладу освіти "Військова академія республіки білорусь", - йдеться у повідомленні.
У міністерстві оборони рб стверджують, що мета навчання – підвищення злагодженості з'єднань та військових частин під час виконання завдань за призначенням.
Доповнення
У червні в міністерстві оборони білоруси анонсували старт мобілізаційних навчань, які відбуватимуться в Гомельській області, що межує з Україною.
5 серпня близько дев'ятої вечора в Гомелі приземлився важкий військово-транспортний літак Іл-76 вкс рф, який прилетів із Пскова. Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляє, що на борту може перебувати нова партія ракет для ЗРК С-300/400.