Россия могла привезти в Белоруссию новую партию ракет для ЗРК С-300/400
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Вчера, около девяти вечера в Гомеле приземлился тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ, прилетевший из Пскова. Мониторинговая группа “Белорусский Гаюн” сообщает, что на борту может находиться новая партия ракет для ЗРК С-300/400. Об этом информирует УНН.
Детали
Самолет приземлился в 20:26. Впоследствии, неподалеку от аэропорта Гомеля в районе агрогородка Красное (Гомельский район) было замечено два трала, перевозивших ракеты для ЗРК С-300/400. Тралы сопровождали ГАИ и ЗИЛ вооруженных сил РФ с опознавательным знаком «V».
Как предполагает мониторинговая группа, техника двигалась в направлении столицы Беларуси – Минска.
Цитата
«Но нельзя исключать, что следуют они совсем не в Минск, поскольку эта дорога дальше пересекает трассу М8, по которой прямой маршрут на аэродром «Зябровка», где сосредоточен военный контингент ВС РФ», – говорится в сообщении.
Кроме того, дополнительным подтверждением, что тралы ехали именно из аэропорта, является то, что вчера днем был зафиксирован их проезд по Гомелю в сторону аэропорта.
В районе 22:45 российский самолет улетел обратно в Россию.
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