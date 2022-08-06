Россия могла привезти в Белоруссию новую партию ракет для ЗРК С-300/400

Детали

Самолет приземлился в 20:26. Впоследствии, неподалеку от аэропорта Гомеля в районе агрогородка Красное (Гомельский район) было замечено два трала, перевозивших ракеты для ЗРК С-300/400. Тралы сопровождали ГАИ и ЗИЛ вооруженных сил РФ с опознавательным знаком «V».

Как предполагает мониторинговая группа, техника двигалась в направлении столицы Беларуси – Минска.

Цитата

«Но нельзя исключать, что следуют они совсем не в Минск, поскольку эта дорога дальше пересекает трассу М8, по которой прямой маршрут на аэродром «Зябровка», где сосредоточен военный контингент ВС РФ», – говорится в сообщении.

Кроме того, дополнительным подтверждением, что тралы ехали именно из аэропорта, является то, что вчера днем ​​был зафиксирован их проезд по Гомелю в сторону аэропорта.

В районе 22:45 российский самолет улетел обратно в Россию.

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