Росія могла привезти до Білорусі нову партію ракет для ЗРК С-300/400

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Літак приземлився о 20:26. Згодом, неподалік аеропорту Гомеля в районі агромістечка Красне (Гомельський район) було помічено два трали, які перевозили ракети для ЗРК С-300/400. Трали супроводжували ДАІ та ЗІЛ збройних сил РФ із розпізнавальним знаком «V».

Як припускає моніторингова група, техніка рухалася у Напрямку столиці Білорусі - Мінська.

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«Але не можна виключати, що прямують вони зовсім не до Мінська, оскільки ця дорога далі перетинає трасу М8, якою прямий маршрут на аеродром «Зябрівка», де зосереджений військовий контингент ЗС РФ», - йдеться у повідомленні.

Крім того, додатковим підтвердженням, що трали їхали саме з аеропорту, є те, що вчора вдень було зафіксовано їх проїзд Гомелем у бік аеропорту.

В районі 22:45 російський літак відлетів назад до Росії.

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