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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Росія могла привезти до Білорусі нову партію ракет для ЗРК С-300/400

Росія могла привезти до Білорусі нову партію ракет для ЗРК С-300/400

Київ • УНН

 • 98640 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Учора, близько девʼятої вечора у Гомелі приземлився важкий військово-транспортний літак Іл-76 ВКС РФ, який прилетів із Пскова. Моніторингова група “Беларускі Гаюн” повідомляє, що на борту може перебувати нова партія ракет для ЗРК С-300/400. Про це інформує УНН.

Деталі

Літак приземлився о 20:26. Згодом, неподалік аеропорту Гомеля в районі агромістечка Красне (Гомельський район) було помічено два трали, які перевозили ракети для ЗРК С-300/400. Трали супроводжували ДАІ та ЗІЛ збройних сил РФ із розпізнавальним знаком «V».

Як припускає моніторингова група, техніка рухалася у Напрямку столиці Білорусі - Мінська.

Цитата

«Але не можна виключати, що прямують вони зовсім не до Мінська, оскільки ця дорога далі перетинає трасу М8, якою прямий маршрут на аеродром «Зябрівка», де зосереджений військовий контингент ЗС РФ», - йдеться у повідомленні.

Крім того, додатковим підтвердженням, що трали їхали саме з аеропорту, є те, що вчора вдень було зафіксовано їх проїзд Гомелем у бік аеропорту.

В районі 22:45 російський літак відлетів назад до Росії.

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