США нададуть Україні новий пакет озброєнь вартістю 1 млрд доларів

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Очікується, що про цей пакет буде оголошено вже в понеділок.

Чиновники за умов анонімності заявили, що президент Джо Байден ще не підписав черговий пакет зброї. Вони попередили, що пакети зброї можуть змінитися за вартістю та утриманням до того, як вони будуть підписані.

Однак, якщо він буде підписаний у його нинішньому вигляді, він буде оцінений у 1 мільярд доларів і включатиме боєприпаси для HIMARS, боєприпаси для зенітно-ракетних систем NASAMS та 50 броньованих медичних транспортних засобів M113.

Додамо

Минулого понеділка Пентагон оголосив про окремий пакет допомоги в галузі безпеки для України на суму до 550 мільйонів доларів, включно з додатковими боєприпасами для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS).

Наразі Сполучені Штати відправили в Україну 16 HIMARS, а 1 липня зобов'язалися відправити дві зенітно-ракетні системи (NASAMS).