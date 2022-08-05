США предоставят Украине новый пакет вооружений стоимостью 1 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Ожидается, что следующий пакет помощи администрации Байдена в области безопасности для Украины будет составлять 1 млрд долларов, что является одним из крупнейших на данный момент, и будет включать боеприпасы для дальнобойного оружия и бронированные медицинские транспортные средства, сообщили Reuters три источника, проинформированные по этому вопросу в пятницу, передает УНН.
Детали
Ожидается, что об этом пакете будет объявлено уже в понедельник.
Чиновники на условиях анонимности заявили, что президент Джо Байден еще не подписал очередной пакет оружия. Они предупредили, что пакеты оружия могут измениться по цене и содержанию до того, как он будут подписаны.
Однако если он будет подписан в его нынешнем виде, он будет оценен в 1 миллиард долларов и будет включать боеприпасы для HIMARS, боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS и 50 бронированных медицинских транспортных средств M113.
Добавим
В минувший понедельник Пентагон объявил об отдельном пакете помощи в области безопасности для Украины на сумму до 550 миллионов долларов, включая дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS).
На данный момент Соединенные Штаты отправили в Украину 16 HIMARS, а 1 июля обязались отправить две зенитно-ракетные системы (NASAMS).