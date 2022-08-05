США предоставят Украине новый пакет вооружений стоимостью 1 млрд долларов

Детали

Ожидается, что об этом пакете будет объявлено уже в понедельник.

Чиновники на условиях анонимности заявили, что президент Джо Байден еще не подписал очередной пакет оружия. Они предупредили, что пакеты оружия могут измениться по цене и содержанию до того, как он будут подписаны.

Однако если он будет подписан в его нынешнем виде, он будет оценен в 1 миллиард долларов и будет включать боеприпасы для HIMARS, боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS и 50 бронированных медицинских транспортных средств M113.

Добавим

В минувший понедельник Пентагон объявил об отдельном пакете помощи в области безопасности для Украины на сумму до 550 миллионов долларов, включая дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS).

На данный момент Соединенные Штаты отправили в Украину 16 HIMARS, а 1 июля обязались отправить две зенитно-ракетные системы (NASAMS).