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США предоставят Украине новый пакет вооружений стоимостью 1 млрд долларов

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 августа. УНН. Ожидается, что следующий пакет помощи администрации Байдена в области безопасности для Украины будет составлять 1 млрд долларов, что является одним из крупнейших на данный момент, и будет включать боеприпасы для дальнобойного оружия и бронированные медицинские транспортные средства, сообщили Reuters три источника, проинформированные по этому вопросу в пятницу, передает УНН.

Детали

Ожидается, что об этом пакете будет объявлено уже в понедельник.

Чиновники на условиях анонимности заявили, что президент Джо Байден еще не подписал очередной пакет оружия. Они предупредили, что пакеты оружия могут измениться по цене и содержанию до того, как он будут подписаны.

Однако если он будет подписан в его нынешнем виде, он будет оценен в 1 миллиард долларов и будет включать боеприпасы для HIMARS, боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS и 50 бронированных медицинских транспортных средств M113.

Добавим

В минувший понедельник Пентагон объявил об отдельном пакете помощи в области безопасности для Украины на сумму до 550 миллионов долларов, включая дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS).

На данный момент Соединенные Штаты отправили в Украину 16 HIMARS, а 1 июля обязались отправить две зенитно-ракетные системы (NASAMS).

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