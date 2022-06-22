В беларуси сообщают о старте мобилизационных учений в граничащей с Украиной области: что об этом известно
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В министерстве обороны беларуси анонсировали старт мобилизационных учений, которые будут проходить в граничащей с Украиной Гомельской области. Об этом сообщает министерство обороны беларуси, передает УНН.
По данным пресс-службы, мобилизационное учение с военными комиссариатами Гомельской области будет проходить в период с 22 июня по 1 июля.
Цитата
"Учение проводится ежегодно. В прошлом году аналогичное учение было проведено с военными комиссариатами Могилевской области. Цель - проверить готовность военных комиссариатов выполнять задачи по предназначению. В ходе проведения учения будут отрабатываться вопросы по доукомплектованию военных комиссариатов путем призыва военнообязанных запаса. За время пребывания на военных сборах с военнослужащими проведут занятия", - говорится в сообщении.
Детали
В ходе учения предусмотрено выполнение военными комиссариатами мер по оповещению и представлению военнообязанных на пункты отправления в воинские части. После формирования соответствующих команд военнообязанные, как указано, "будут отправлены по месту жительства".
Также в минобороны страны добавили, что основной особенностью предстоящего мобилизационного учения, в отличии от прошедших мобилизационных учений в военных комиссариатах других областей, является то, что поставка мобилизационных ресурсов в воинские части не планируется, а призванные в военные комиссариаты на учебные сборы военнообязанные будут участвовать в мобилизационном учении в составе военных комиссариатов.
Напомним
Советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что вероятность вступления белорусов в эту войну своими вооруженными силами – очень низкая. На уточнение количества войск он отметил, что "она недостаточна, чтобы начать любое наступление на украинские территории".