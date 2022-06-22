В беларуси сообщают о старте мобилизационных учений в граничащей с Украиной области: что об этом известно

ukru
13:44 • 46776 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 85696 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 68552 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 48105 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 70204 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 65104 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 104524 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 118951 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126042 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 113125 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

15 марта, 08:48 • 57777 просмотра
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

15 марта, 09:17 • 61252 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 63603 просмотра
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

15 марта, 11:32 • 44958 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

17:39 • 31284 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 104524 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 105809 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 246019 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 275729 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 212470 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 63603 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 118951 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 105730 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 123358 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 125678 просмотра
Актуальное
В беларуси сообщают о старте мобилизационных учений в граничащей с Украиной области: что об этом известно

В беларуси сообщают о старте мобилизационных учений в граничащей с Украиной области: что об этом известно

Киев • УНН

 • 113519 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. В министерстве обороны беларуси анонсировали старт мобилизационных учений, которые будут проходить в граничащей с Украиной Гомельской области. Об этом сообщает министерство обороны беларуси, передает УНН.

По данным пресс-службы, мобилизационное учение с военными комиссариатами Гомельской области будет проходить в период с 22 июня по 1 июля.

Цитата

"Учение проводится ежегодно. В прошлом году аналогичное учение было проведено с военными комиссариатами Могилевской области. Цель - проверить готовность военных комиссариатов выполнять задачи по предназначению. В ходе проведения учения будут отрабатываться вопросы по доукомплектованию военных комиссариатов путем призыва военнообязанных запаса. За время пребывания на военных сборах с военнослужащими проведут занятия", - говорится в сообщении.

Детали 

В ходе учения предусмотрено выполнение военными комиссариатами мер по оповещению и представлению военнообязанных на пункты отправления в воинские части. После формирования соответствующих команд военнообязанные, как указано, "будут отправлены по месту жительства".

Также в минобороны страны добавили, что основной особенностью предстоящего мобилизационного учения, в отличии от прошедших мобилизационных учений в военных комиссариатах других областей, является то, что поставка мобилизационных ресурсов в воинские части не планируется, а призванные в военные комиссариаты на учебные сборы военнообязанные будут участвовать в мобилизационном учении в составе военных комиссариатов.

Напомним 

Советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что вероятность вступления белорусов в эту войну своими вооруженными силами – очень низкая. На уточнение количества войск он отметил, что "она недостаточна, чтобы начать любое наступление на украинские территории".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы