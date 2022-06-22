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У білорусі повідомляють про старт мобілізаційних навчань у прикордонній з Україною області: що про це відомо

У білорусі повідомляють про старт мобілізаційних навчань у прикордонній з Україною області: що про це відомо

Київ • УНН

 • 113522 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. У міністерстві оборони білорусі анонсували старт мобілізаційних навчань, які будуть проходити в Гомельській області, що межує з Україною. Про це повідомляє міністерство оборони білорусі, передає УНН.

За даними пресслужби, мобілізаційне навчання з військовими комісаріатами Гомельської області буде проходити у період з 22 червня до 1 липня.

Цитата

"Навчання проводиться щорічно. Минулого року аналогічне навчання було проведено із військовими комісаріатами Могилівської області. Мета - перевірити готовність військових комісаріатів виконувати завдання щодо призначення. Під час проведення навчання відпрацьовуватимуться питання щодо доукомплектування військових комісаріатів шляхом призову військовозобов'язаних запасу. За час перебування на військових зборах із військовослужбовцями проведуть заняття", - ідеться в повідомленні.

Деталі

У ході навчання передбачено виконання військовими комісаріатами заходів щодо оповіщення та подання військовозобов'язаних на пункти відправлення до військових частин. Після формування відповідних команд військовозобов'язані, як вказано, "будуть відправлені за місцем проживання".

Також у міноборони країни додали, що основною особливістю майбутнього мобілізаційного навчання, на відміну від минулих мобілізаційних навчань у військових комісаріатах інших областей, є те, що постачання мобілізаційних ресурсів у військові частини не планується, а покликані у військові комісаріати на навчальні збори військовозобов'язані будуть брати участь у мобілізаційному навчанні.

Нагадаємо 

Радник голови МВС Вадим Денисенко заявив, що ймовірність вступу білорусів до цієї війни своїми збройними силами - дуже низька. На уточнення щодо кількості військ він зазначив, що "вона недостатня, щоб розпочати будь-який наступ на українські території".

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