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Дуже низка: у МВС оцінили можливість атаки білоруської армії на Україну

Дуже низка: у МВС оцінили можливість атаки білоруської армії на Україну

Київ • УНН

 • 135830 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Ймовірність вступу білорусів до цієї війни своїми збройними силами - дуже низька. Про це під час телемарафону повідомив радник МВС Вадим Денисенко, передає УНН.

Цитата

"Ми знаємо про те, що білоруси зараз проводять навчання. У той же час, поки що ми не бачимо концентрації російських військ, які могли б зараз розпочати атаку на Україну - на Київщину, Чернігівщину чи на Західний регіон України. Поки що це навчання білорусів. Говорити, що білоруська армія самостійно без рф може розпочати такі дії... чесно кажучи, дуже малоймовірно. Більше того, концентрація білоруських військ на кордоні з Україною недостатня, щоб розпочати умовний повномасштабний наступ на Київ. Говорити, що білоруси вступають до цієї війни своїми збройними силами - вірогідність дуже низька", - сказав Денисенко.

Додамо

На уточнення щодо кількості військ він зазначив, що "вона недостатня, щоб розпочати будь-який наступ на українські території".

"Там не створено ударні блоки", - резюмував Денисенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський доручив перевірити 4 області щодо готовості до можливого вторгнення з білорусі - Данілов

Доповнення

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її “не відтягнув Захід”.

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