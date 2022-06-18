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Очень низкая: в МВД оценили возможность атаки белорусской армии на Украину

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КИЕВ. 18 июня. УНН. Вероятность вступления белорусов в эту войну своими вооруженными силами – очень низкая. Об этом во время телемарафона сообщил советник МВД Вадим Денисенко, передает УНН.

Цитата

"Мы знаем о том, что белорусы сейчас проводят учения. В то же время, пока мы не видим концентрации российских войск, которые могли бы сейчас начать атаку на Украину – на Киевщину, Черниговщину или на Западный регион Украины. Пока что это учение белорусов. Говорить, что белорусская армия самостоятельно без россии может начать такие действия... честно говоря, очень маловероятно. Более того, концентрация белорусских войск на границе с Украиной недостаточна, чтобы начать условное полномасштабное наступление на Киев. Говорить, что беларусы вступают в эту войну своими вооруженными силами – вероятность очень низкая", - сказал Денисенко.

Добавим

На уточнение по количеству войск он отметил, что "оно недостаточно, чтобы начать любое наступление на украинские территории".

"Там не созданы ударные блоки", – резюмировал Денисенко.

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Дополнение

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко предположил, что белорусским войскам, возможно, придется воевать за Западную Украину, чтобы ее “не оттянул Запад”.

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