Зеленський доручив перевірити 4 області щодо готовості до можливого вторгнення з білорусі - Данілов

Цитата

«Те, що стосується напрямку з білорусі. Я хочу повідомити, що окрім РНБО, є ставка верховного головнокомандувача … Вчора Президент зібрав ставку, й проговорювалося саме це питання, питання білорусі. Давали оцінку всі наші органи, які до цього дотичні, що там відбувається, в якому стані знаходиться сьогодні військо білорусі, скільки там військових рф, які плани. Все це перебуває на контролі нашого Президента, й ставка вчора саме з цього приводу працювала доволі довго. Я вважаю, що доволі ефективно. В результаті є доручення – зараз буде відбуватися перевірка в чотирьох областях стану підготовки у разі, якщо будуть відбуватися повторні такі виклики для нашої країни», - розповів Данілов.

Деталі

Данілов не уточнив про, які області йдеться. Проте з білоруссю межують 5 областей України: Київська, Чернігівська, Житомирська, Рівненська та Волинська.

Доповнення

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її “не відтягнув Захід”.