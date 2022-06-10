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"Чтобы не оттащили": лукашенко предположил, что беларусь может "воевать за Западную Украину"

"Чтобы не оттащили": лукашенко предположил, что беларусь может "воевать за Западную Украину"

Киев • УНН

 • 687407 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко предположил, что белорусским войскам, возможно, придется воевать за Западную Украину, чтобы ее “не оттянул Запад”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу лукашенко.

Детали

По словам лукашенко, беларусь остается объектом давления со стороны коллективного Запада.

“Они до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда к Ростову. Им надо выровнять фронт”, — заявил он.

Он также добавил, что западные страны якобы могут готовить вторжение.

“А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать. Это их цель — они перед этим не остановятся, зайдут они из Украины Западной или еще откуда-то. Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттащили. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг”, — отметил лукашенко.

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Напомним 

Школы Гомельской области в беларуси проводят обучение для учащихся 10-х классов. В отличие от прошлых лет эти учения отличаются практической деятельностью десятиклассников: в этом году их учили копать окопы и стрелять из лопат.

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