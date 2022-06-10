"Щоб не відтяпали": лукашенко припустив, що білорусь може "воювати за Західну Україну"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її “не відтягнув Захід”. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу лукашенка.
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За словами лукашенка, білорусь залишається об’єктом тиску з боку колективного Заходу.
“Вони досі не пішли від мети вирівняти фронт, щоб він проходив: Смоленськ-Псков, Смоленськ-Брянськ-Курськ і туди до Ростова. Їм треба вирівняти фронт”, — заявив він.
Він також додав, що західні країни нібито можуть готувати вторгнення.
“А ми, тисячу майже кілометрів, балкон цей, його треба зрізати. Це їхня мета — вони перед цим не зупиняться, зайдуть вони з України Західної або ще звідкись. Ще, може, за Західну Україну доведеться воювати, щоб не відтяпали. Тому що це для нас смерті подібно, не тільки для українців. Страшні процеси відбуваються навколо”, — зазначив лукашенко.
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