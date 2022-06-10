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"Щоб не відтяпали": лукашенко припустив, що білорусь може "воювати за Західну Україну"

"Щоб не відтяпали": лукашенко припустив, що білорусь може "воювати за Західну Україну"

Київ • УНН

 • 687412 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її “не відтягнув Захід”. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу лукашенка.

Деталі

За словами лукашенка, білорусь залишається об’єктом тиску з боку колективного Заходу.

“Вони досі не пішли від мети вирівняти фронт, щоб він проходив: Смоленськ-Псков, Смоленськ-Брянськ-Курськ і туди до Ростова. Їм треба вирівняти фронт”, — заявив він.

Він також додав, що західні країни нібито можуть готувати вторгнення.

“А ми, тисячу майже кілометрів, балкон цей, його треба зрізати. Це їхня мета — вони перед цим не зупиняться, зайдуть вони з України Західної або ще звідкись. Ще, може, за Західну Україну доведеться воювати, щоб не відтяпали. Тому що це для нас смерті подібно, не тільки для українців. Страшні процеси відбуваються навколо”, — зазначив лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Звідки насправді “на білорусь готували напад” і чому війна в Україні могла бути запланована вже давно 

Нагадаємо 

Школи Гомельської області в білорусі проводять вишкіл для учнів 10-х класів. На відміну від минулих років ці навчання відрізняються практичною діяльністю десятикласників: цього року їх вчили копати окопи і стріляти з лопат.

Українські Національні Новини

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