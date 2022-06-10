Копайте окопи та стріляйте лопатою: школярі в білорусі готуються до війни
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Школи Гомельської області в білорусі проводять вишкіл для учнів 10-х класів. На відміну від минулих років ці навчання відрізняються практичною діяльністю десятикласників: цього року їх вчили копати окопи і стріляти з лопат. Про це УНН пише з посиланням на опозиційне видання "Флагшток".
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Цікаво, що на сайтах Симаніцької школи Лельчицького району та Дамановичської школи Калінковичського району зустріч назвали "військово-польовою".
Якщо в Дамановичской школі все обмежувалося окопами біля школи, то школяри із Симаничів влаштували постанову зі стріляниної із лопат.
Додамо
Вертикаль влади лукашенка докладає значних зусиль для мілітаризації суспільства. Першими це відчули школярі. Питання про "патріотичне" виховання молоді було порушено після революції 2020 року. У старших класах було введено військово-патріотичне виховання, а після 10-го класу – обов'язкова польова підготовка.