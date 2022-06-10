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19:03 • 22445 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 78054 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 101541 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 84405 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 60167 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 76739 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 69158 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Копайте окопы и стреляйте лопатой: школьники в беларуси готовятся к войне

Копайте окопы и стреляйте лопатой: школьники в беларуси готовятся к войне

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 июня. УНН. Школы Гомельской области в беларуси проводят обучение для учащихся 10-х классов. В отличие от прошлых лет эти учения отличаются практической деятельностью десятиклассников: в этом году их учили копать окопы и стрелять из лопат. Об этом УНН пишет со ссылкой на оппозиционное издание "Флагшток".

Детали

Интересно, что на сайтах Симонической школы Лельчицкого района и Дамановичской школы Калинковичского района встречу назвали "военно-полевой".

Если в Дамановичской школе все ограничивалось окопами на местности школы, то школьники из Симаничей устроили постановление из стрельбы с лопат.

Добавим

Вертикаль власти лукашенко прилагает значительные усилия для милитаризации общества. Первыми это почувствовали школьники. Вопрос о "патриотическом" воспитании молодежи был поднят после революции 2020 года. В старших классах было введено военно-патриотическое воспитание, а после 10-го класса – обязательна полевая подготовка.

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