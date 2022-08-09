В беларусь привезли очередную партию ракет для ЗРК С-300/400

ukru
14 марта, 19:57 • 81608 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 108272 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 103765 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 135175 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 136258 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 112056 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 105838 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 92166 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111285 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136684 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп о прекращении огня: 17 марта узнаем немного больше

Трамп о прекращении огня: 17 марта узнаем немного больше

14 марта, 20:12 • 32887 просмотра
Генштаб о ситуации на фронте: 123 боевых столкновения за сутки, враг совершил 70 авиаударов

Генштаб о ситуации на фронте: 123 боевых столкновения за сутки, враг совершил 70 авиаударов

14 марта, 20:45 • 19534 просмотра
Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

14 марта, 20:56 • 37766 просмотра
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

23:36 • 46304 просмотра
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

01:46 • 33130 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 233357 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 263723 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 200950 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 206124 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 241299 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 81621 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 100244 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 118226 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 120661 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 128027 просмотра
Актуальное
В беларусь привезли очередную партию ракет для ЗРК С-300/400

В беларусь привезли очередную партию ракет для ЗРК С-300/400

Киев • УНН

 • 288873 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила о том, что в беларусь привезли очередную партию ракет для ЗРК С-300/400, пишет УНН.

Детали

Так, сообщается, что сегодня, около 17:00 в аэропорт "Гомель" вновь прилетел Ил-76 вкс рф с регистрационным номером RF-78813. Борт улетел из Гомеля в районе 18:30.

Цитата

“Мы предполагаем, что этот борт привёз в беларусь очередную партию ракет, так как в районе 19:00 из Гомеля в направлении трассы М8 был замечен проезд подъемного крана и двух тралов, которые перевозили по 4 ракеты для ЗРК С-300/400. Не исключено, что ракеты перевозятся на аэродром "Зябровка", где сосредоточены силы вс рф”, – говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что сегодня около 13:00 зафиксирована переброска ракет со стороны Гомеля в сторону Мозыря по трассе М10. Ракеты перевозились на трале с опознавательным знаком «V».

“На текущий момент видно, что в беларусь уже который день идет активный подвоз ракет для С-300/400. Согласно актуальной информации, можно предположить, что наблюдается подготовка к ракетным обстрелам не только из Гомельского района, но и из локаций в Мозырском районе”, – отмечает Telegram-канал.

Добавим

Как писал УНН, в беларуси в период с 9 по 25 августа анонсировали учения с войсками ВВС и ПВО с боевой стрельбой.

5 августа около девяти вечера в Гомеле приземлился тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 вкс рф, прилетевший из Пскова. Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщала, что на борту может находиться новая партия ракет для ЗРК С-300/400.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы