В беларусь привезли очередную партию ракет для ЗРК С-300/400

Детали

Так, сообщается, что сегодня, около 17:00 в аэропорт "Гомель" вновь прилетел Ил-76 вкс рф с регистрационным номером RF-78813. Борт улетел из Гомеля в районе 18:30.

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“Мы предполагаем, что этот борт привёз в беларусь очередную партию ракет, так как в районе 19:00 из Гомеля в направлении трассы М8 был замечен проезд подъемного крана и двух тралов, которые перевозили по 4 ракеты для ЗРК С-300/400. Не исключено, что ракеты перевозятся на аэродром "Зябровка", где сосредоточены силы вс рф”, – говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что сегодня около 13:00 зафиксирована переброска ракет со стороны Гомеля в сторону Мозыря по трассе М10. Ракеты перевозились на трале с опознавательным знаком «V».

“На текущий момент видно, что в беларусь уже который день идет активный подвоз ракет для С-300/400. Согласно актуальной информации, можно предположить, что наблюдается подготовка к ракетным обстрелам не только из Гомельского района, но и из локаций в Мозырском районе”, – отмечает Telegram-канал.

Добавим

Как писал УНН, в беларуси в период с 9 по 25 августа анонсировали учения с войсками ВВС и ПВО с боевой стрельбой.

5 августа около девяти вечера в Гомеле приземлился тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 вкс рф, прилетевший из Пскова. Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщала, что на борту может находиться новая партия ракет для ЗРК С-300/400.