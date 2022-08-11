Беларускі Гаюн сообщает о взрывах в районе аэродрома "Зябровка"

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"Поступает информация, что в районе аэродрома "Зябровка" слышны взрывы и видны вспышки. По предварительной информации, за последние 10 минут было видно по меньшей мере 4 вспышки. Информацию о вспышках подтверждают сразу несколько источников. По разным данным, начиная с 00:30 было не менее восьми вспышек", - говорится в сообщении.

Напомним

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила о том, что в беларусь привезли очередную партию ракет для ЗРК С-300/400.