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Беларускі Гаюн сообщает о взрывах в районе аэродрома "Зябровка"

Беларускі Гаюн сообщает о взрывах в районе аэродрома "Зябровка"

Киев • УНН

 • 273687 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. В районе белорусского аэродрома Зябровка в ночь с 10 на 11 августа раздались взрывы. Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн, передает УНН.

Цитата

"Поступает информация, что в районе аэродрома "Зябровка" слышны взрывы и видны вспышки. По предварительной информации, за последние 10 минут было видно по меньшей мере 4 вспышки. Информацию о вспышках подтверждают сразу несколько источников. По разным данным, начиная с 00:30 было не менее восьми вспышек", - говорится в сообщении.

Напомним 

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила о том, что в беларусь привезли очередную партию ракет для ЗРК С-300/400.

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