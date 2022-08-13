З'явилися знімки військового аеродрому "Зябрівка" у білорусі після вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Компанія Maxar оприлюднила супутникові знімки військового аеродрому біля села Зябровка у білорусі, де місцеві ввечері 10 серпня чули звуки вибухів та бачили спалахи, пише УНН.
Деталі
Maxar зазначає, що нові супутникові знімки - від 12 серпня 2022 року. На них - аеродром "Зябрівка" на півдні білорусі, де, як повідомляється, на початку тижня сталося кілька вибухів.
На знімках видно сліди від недавнього вибуху на головній злітно-посадковій смузі, а поблизу видно рослинність/траву, що згоріла. Примітно, що у мережі вже зауважили, що сліди на злітно-посадковій смузі нагадують контури літака.
Доповнення
Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляла, що в районі білоруського аеродрому "Зябрівка" в ніч з 10 на 11 серпня пролунали вибухи. У міноборони білорусі заявили, що під час контрольного пробігу однієї з одиниць техніки після заміни двигуна сталося її загоряння.
Раніше у Генштабі ЗСУ вказали, що білорусь віддала аеродром "Зябрівка" під контроль росіян.