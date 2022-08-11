Міноборони білорусі пояснило вибухи на аеродромі "Зябрівка" загорянням техніки

Цитата

«У зв'язку зі зверненнями, що надходять до міністерства оборони, про спалахи, що відбулися на ділянці місцевості Зябрівка Гомельської області, повідомляємо, що 10 серпня близько 23 години під час контрольного пробігу однієї з одиниць техніки після проведеної заміни двигуна сталося її займання. Особовим складом своєчасно вжито заходів щодо гасіння», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Також міністерство оборони рб стверджує, що постраждалих немає.

Доповнення

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляла, що в районі білоруського аеродрому "Зябрівка" в ніч з 10 на 11 серпня пролунали вибухи.