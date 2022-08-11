Міноборони білорусі пояснило вибухи на аеродромі "Зябрівка" загорянням техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. На білоруському аеродромі "Зябрівка" під час контрольного пробігу однієї з одиниць техніки після заміни двигуна сталося її загоряння. Про це заявили в міністерстві оборони республіки білорусь, повідомляє УНН.
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«У зв'язку зі зверненнями, що надходять до міністерства оборони, про спалахи, що відбулися на ділянці місцевості Зябрівка Гомельської області, повідомляємо, що 10 серпня близько 23 години під час контрольного пробігу однієї з одиниць техніки після проведеної заміни двигуна сталося її займання. Особовим складом своєчасно вжито заходів щодо гасіння», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Також міністерство оборони рб стверджує, що постраждалих немає.
Доповнення
Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляла, що в районі білоруського аеродрому "Зябрівка" в ніч з 10 на 11 серпня пролунали вибухи.