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Міноборони білорусі пояснило вибухи на аеродромі "Зябрівка" загорянням техніки

Міноборони білорусі пояснило вибухи на аеродромі "Зябрівка" загорянням техніки

Київ • УНН

 • 355656 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. На білоруському аеродромі "Зябрівка" під час контрольного пробігу однієї з одиниць техніки після заміни двигуна сталося її загоряння. Про це заявили в міністерстві оборони республіки білорусь, повідомляє УНН.

Цитата

«У зв'язку зі зверненнями, що надходять до міністерства оборони, про спалахи, що відбулися на ділянці місцевості Зябрівка Гомельської області, повідомляємо, що 10 серпня близько 23 години під час контрольного пробігу однієї з одиниць техніки після проведеної заміни двигуна сталося її займання. Особовим складом своєчасно вжито заходів щодо гасіння», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Також міністерство оборони рб стверджує, що постраждалих немає.

Доповнення

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляла, що в районі білоруського аеродрому "Зябрівка" в ніч з 10 на 11 серпня пролунали вибухи.

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