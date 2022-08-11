Минобороны беларуси объяснило взрывы на аэродроме "Зябровка" возгоранием техники

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Киев • УНН

 • 355652 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. На белорусском аэродроме "Зябровка" во время контрольного пробега одной из единиц техники после замены двигателя произошло ее возгорание. Об этом заявили в министерстве обороны республики беларусь, сообщает УНН.

Цитата

«В связи с поступающими в министерство обороны обращениями о произошедших вспышках на участке местности Зябровка Гомельской области, сообщаем, что 10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание. Личным составом своевременно приняты меры по тушению», - говорится в сообщении.

Детали

Также министерство обороны рб утверждает, что пострадавших нет.

Дополнение

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщала, что в районе белорусского аэродрома "Зябровка" в ночь с 10 на 11 августа прогремели взрывы.

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