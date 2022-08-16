Приблизно 430 російських літаків оточують Україну – речник Повітряних сил ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Станом на сьогодні приблизно 430 російських літаків знаходиться довкола українських кордонів на аеродромах білорусі, росії та окупованого Криму. Про це під час брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.
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"Літаків (російських – ред.) на сьогодні близько 430 знаходиться довкола українських кордонів на різних аеродромах білорусі, росії та Криму, але угруповання вертольотів значно виросло і зараз складає понад 360, які противник має у своєму розпорядженні близько до кордонів України", – розповів Ігнат.
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За словами речника Повітряних сил ЗСУ, штурмову авіацію та бойові вертольоти ворог використовує частіше для підтримки наземних військ.
Ігнат також повідомив, що на початку повномасштабної війни довкола України знаходилося 450 літаків та 250 вертольотів.
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Упродовж 3-4 останніх днів фіксують зменшення активності російської авіації.