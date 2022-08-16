Авіація рф зменшила активність, після вибухів у "Саках" почали літати з "Бельбека" - ПС ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Упродовж 3-4 останніх днів спостерігається зменшення активності російської авіації. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Цитата
«Ми фіксуємо діяльність авіації ворога, за добу це приблизно півтори сотні літаковильотів здійснюють окупанти із прилеглих до України територій. Це білорусь, росія та окупований Крим», - розповів Ігнат.
За його словами, збільшилась авіаційна діяльність з аеродрому "Бельбек", який розташований поблизу Севастополя.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: британська розвідка повідомляла, що вибухи на аеродромі "Саки" знизили потужність морської авіації рф
«Це пояснюється тим, що певні заходи проходять після вибухів на аеродромі «Саки», звідки злітала тактична авіація окупантів. Але разом з тим ми спостерігаємо зменшення активності російської авіації впродовж 3-4 діб. Менше літаків видно на радарах, які злітають, але разом з тим штурмова авіація продовжує завдавати ударів», - сказав Ігнат.
Доповнення
Українські військові за суботу та неділю знищили два російських вертольоти вогневої підтримки Ка-52.