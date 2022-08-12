Вибухи на аеродромі "Саки" знизили потужність морської авіації рф – британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Вибухи на території аеродрому "Саки" у тимчасово окупованому Криму призвели до падіння потужностей морської авіації росії. Як інформує Міністерство оборони Великої Британії у Twitter, росія вважала Крим своїм "безпечним тилом", передає УНН.
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"Потужності морської авіації флоту рф зараз значно знижені. Цей інцидент (вибухи на аеродромі "Саки" – ред.), ймовірно, змусить російську армію переглянути розуміння загрози. Напевно, Крим сприймався як безпечний тил", – ідеться у зведенні.
Деталі
Як зазначили, початкова причина вибухів на військовому аеродромі не відома, проте великі грибоподібні хмари, зафіксовані на відео очевидців, можуть свідчити про результатом детонації чотирьох незакритих складів боєприпасів.
"Щонайменше п'ять винищувачів-бомбардувальників Су-24 FENCER і три багатоцільових літаки Су-30 FLANKER H були, ймовірно, знищені або серйозно пошкоджені під час вибухів. Аеродром, ймовірно, залишається придатним до експлуатації, попри розгром", – пише британська розвідка.
Міноборони Великої Британії вважає, що втрата восьми бойових літаків становить незначну частку від загального парку літаків, доступних росії для ведення війни, але в основному “Саки” використовувалися як база для авіації чорноморського флоту росії.
Доповнення
Повітряні сили ЗСУ підтвердили знищення дев'яти літаків загарбників.
Як зазначили у Forbes, якщо припускати, що всі дев’ять втрачених літаків були дешевшими Су-24МР, то загальна сума втрат росії – приблизно 55 млн доларів, а якщо дорожчими Су-30СМ – 450 млн доларів.
Нагадаємо
9 серпня у тимчасово окупованому Криму, неподалік села Новофедорівка Сакського району, пролунали вибухи.
Згодом окупанти підтвердили цю інформацію та заявили про НП на аеродромі. На дорозі з Новофедорівки до Сак одразу виникли пробки, а очевидці помітили "швидкі".