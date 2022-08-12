Взрывы на аэродроме "Саки" снизили мощность морской авиации рф – британская разведка

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"Мощности морской авиации флота рф сейчас значительно снижены. Этот инцидент (взрывы на аэродроме "Саки" – ред.), вероятно, заставит российскую армию пересмотреть понимание угрозы. Наверное, Крым воспринимался как безопасный тыл", – говорится в сводке.

Детали

Как отметили, первоначальная причина взрывов на военном аэродроме неизвестна, однако крупные грибовидные облака, зафиксированные на видео очевидцев, могут свидетельствовать о результатах детонации четырех незакрытых складов боеприпасов.

"По меньшей мере, пять истребителей-бомбардировщиков Су-24 FENCER и три многоцелевых самолета Су-30 FLANKER H были, вероятно, уничтожены или серьезно повреждены во время взрывов. Аэродром, вероятно, остается пригодным к эксплуатации, несмотря на разгром", – пишет британская разведка.

Минобороны Великобритании считает, что потеря восьми боевых самолетов составляет незначительную долю от общего парка самолетов, доступных россии для ведения войны, но в основном “Саки” использовались как база для авиации черноморского флота россии.

Дополнение

Воздушные силы ВСУ подтвердили уничтожение девяти самолетов захватчиков.

Как отметили в Forbes, если предполагать, что все девяять потерянных самолетов были дешевле Су-24МР, то общая сумма потерь россии – примерно 55 млн долларов, а если дороже Су-30СМ – 450 млн долларов.

Напомним

9 августа во временно оккупированном Крыму, недалеко от села Новофедоровка Сакского района, раздались взрывы.

Позже оккупанты подтвердили эту информацию и заявили о ЧП на аэродроме. На дороге из Новофедоровки в Саки сразу возникли пробки, а очевидцы заметили "скорые".