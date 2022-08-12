Forbes підрахував, скільки коштують знищені російські літаки на аеродромі «Саки» в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. 9 серпня на аеродромі «Саки» поблизу селища Новофедорівка в Криму відбулася серія вибухів. Різні джерела повідомляють, що було знищено від 8 до 24 одиниць російської авіатехніки – переважно винищувачів та розвідників. Forbes порахував їх вартість залежно від кількості та класифікації. Про це інформує УНН.
Деталі
Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 10 серпня сказав, що Росія втратила на аеродромі «Саки» 9 військових літаків. Аналогічну кількість наводять українські розслідувачі «Схем». Які саме літаки було знищено – не уточнюється.
У виданні припускають, що всі дев’ять втрачених літаків були дешевшими Су-24МР, то загальна сума втрат Росії – приблизно $55 млн, а якщо дорожчими Су-30СМ – $450 млн.
Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) та The New York Times пишуть, що на аеродромі згоріли щонайменше вісім російських літаків «на десятки мільйонів доларів», не згадуючи які саме.
Проєкт розвідки з відкритих джерел UA Weapons Tracker підрахував, що на аеродромі в Новофедорівці було знищено щонайменше 11 літаків – п’ять винищувачів Су-30СМ та шість ударно-розвідувальних літаків Су-24МР. У такому разі вибухи в Новофедорівці коштували Росії приблизно $300 млн.
Розвідники припускають, що зруйнованої авіатехніки може бути більше – імовірно, окрім підтверджених 11, було знищено ще чотири літаки, але поки це не доведено.
Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm стверджує, що супутникові знімки не показують усіх наслідків удару. За даними їхніх джерел із Криму, втрати авіатехніки росіян після удару складають: вісім Су-27, чотири Су-30СМ, п’ять Су-24, шість Мі-8 та один Іл-20 на загальну суму приблизно $380 млн.
Нагадаємо
9 серпня, у тимчасово окупованому Криму, неподалік села Новофедорівка Сакського району, пролунали вибухи.
Пізніше окупанти підтвердили цю інформацію та заявили про НС на аеродромі. На дорозі з Новофедорівки до Саків відразу виникли пробки, а очевидці помітили "швидкі".
Повітряні сили Збройних сил України підтвердили знищення дев'яти літаків загарбників у тимчасово окупованому Криму.