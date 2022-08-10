Повітряні сили ЗСУ підтвердили знищення 9 ворожих літаків у Криму

Цитата

"Саки. Мінус дев'ять літаків окупантів", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Після вчорашніх вибухів на аеродромі в тимчасово окупованому Криму втрати російських окупантів зросли на 9 літаків, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

У ПС ЗСУ зауважили, що після вибухів на аеродромі в Криму "акту відплати" у вигляді повітряних ракетних ударів від російських окупантів вночі не було.