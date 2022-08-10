Повітряні сили ЗСУ підтвердили знищення 9 ворожих літаків у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Повітряні сили Збройних сил України підтвердили знищення дев’яти літаків загарбників у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє командування ПС ЗСУ, передає УНН.
Цитата
"Саки. Мінус дев'ять літаків окупантів", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Після вчорашніх вибухів на аеродромі в тимчасово окупованому Криму втрати російських окупантів зросли на 9 літаків, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
У ПС ЗСУ зауважили, що після вибухів на аеродромі в Криму "акту відплати" у вигляді повітряних ракетних ударів від російських окупантів вночі не було.