Воздушные силы ВСУ подтвердили уничтожение 9 вражеских самолетов в Крыму

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"Саки. Минус девять самолетов оккупантов", - говорится в сообщении.

Дополнение

После вчерашних взрывов на аэродроме во временно оккупированном Крыму потери российских оккупантов выросли на 9 самолетов, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

В ВС ВСУ заметили, что после взрывов на аэродроме в Крыму "акта возмездия" в виде воздушных ракетных ударов от российских оккупантов ночью не было.