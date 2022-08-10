Воздушные силы ВСУ подтвердили уничтожение 9 вражеских самолетов в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Воздушные силы Вооруженных сил Украины подтвердили уничтожение девяти самолетов захватчиков во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает командование ВС ВСУ, передает УНН.
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"Саки. Минус девять самолетов оккупантов", - говорится в сообщении.
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После вчерашних взрывов на аэродроме во временно оккупированном Крыму потери российских оккупантов выросли на 9 самолетов, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
В ВС ВСУ заметили, что после взрывов на аэродроме в Крыму "акта возмездия" в виде воздушных ракетных ударов от российских оккупантов ночью не было.