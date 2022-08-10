Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 42,8 тис. окупантів та ще 9 ворожих літаків
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 42 800 осіб, 1832 танків, 232 літаків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.08 орієнтовно становлять:
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- особового складу - близько 42 800 (+160) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1832 (+5),
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- бойових броньованих машин ‒ 4076 (+10),
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- артилерійських систем – 971 (+7),
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- РСЗВ - 261 (+0),
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- засобів ППО - 133 (+0),
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- літаків – 232 (+9),
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- гелікоптерів – 193 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 766 (+9),
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- крилатих ракет - 185 (+0),
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- кораблів/катерів - 15 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 3005 (+7),
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- спеціальної техніки - 89 (+2).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
ЗСУ на сході України знешкодили кілька розвідувальних груп росіян та відкинули окупантів на трьох напрямках.