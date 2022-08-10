Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 42,8 тис. окупантів та ще 9 ворожих літаків

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.08 орієнтовно становлять:



особового складу - близько 42 800 (+160) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1832 (+5),



бойових броньованих машин ‒ 4076 (+10),



артилерійських систем – 971 (+7),



РСЗВ - 261 (+0),



засобів ППО - 133 (+0),



літаків – 232 (+9),



гелікоптерів – 193 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 766 (+9),



крилатих ракет - 185 (+0),



кораблів/катерів - 15 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 3005 (+7),



спеціальної техніки - 89 (+2).



"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

ЗСУ на сході України знешкодили кілька розвідувальних груп росіян та відкинули окупантів на трьох напрямках.