Луганщина: ЗСУ знешкодили кілька розвідувальних груп та відкинули окупантів на трьох напрямках

Деталі

Лише за минулу добу росіяни здійснили дев’ять вильотів штурмової та армійської авіації. Уночі 9 серпня ворогом запущені ще п’ять ракет, проведено вісім артилерійських обстрілів, три – мінометні, ще тричі росіяни спробували атакувати танками, вказав Гайдай.

Проте, з його слів, росіяни не мають обіцяних перемог на фронті, втрачають довіру в окупованих містах, які вони місяцями не можуть розпочати відновлювати. Більше ніж місяць Збройні сили України не пускають ворога вглиб Донеччини. Українським бійцям непросто протистояти цілодобовим артилерійським обстрілам та чисельним штурмам, але вони надійно тримають оборону, додав посадовець.

Водночас місцеве населення, за словами Гайдая, поступово зневірюється в чисельних обіцянках росіян про відновлення міст. Деякі люди ознайомилися з новинами на ворожих ресурсах щодо швидкої відбудови і спробували повернутися в рідні міста. Побули кілька днів, побачили, що виконуються тільки показові речі для телебачення, і вирішили евакуюватися вдруге. Довіра до окупаційної влади поступово втрачається.

"Новини відносно Попасної – це лише перша ластівка невдач ворога в тилу. Зокрема, окупанти обіцяли людям, що залишилися, відбудову улюбленими ними "комуністичними темпами", — зазначає Гайдай.

Починаючи із лютого, росіяни стирали з лиця землі Попасну, згодом увійшли у місто. Декілька місяців лунали гучні обіцянки, допоки не ухвалили рішення залишити все, як є – тобто взагалі не відновлювати зруйнований населений пункт. За два місяці опалювальний сезон. Однак в жодному із захоплених міст за три-чотири місяці росіянами не зроблено нічого. І не буде, бо не встигнуть. Якщо навіть ще не розпочали, зазначив голова ОВА.

Доповнення

Раніше Гайдай повідомив, що жителі окупованої Луганської області повертаються до своїх будинків, щоб забрати речі, оскільки міста повністю зруйновані під час російської агресії.