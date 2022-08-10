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Луганская область: ВСУ обезвредили несколько разведывательных групп и отбросили оккупантов в трех направлениях

Луганская область: ВСУ обезвредили несколько разведывательных групп и отбросили оккупантов в трех направлениях

Киев • УНН

 • 149215 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Украинские защитники на востоке Украины обезвредили несколько разведывательных групп противника, а также отбросили штурмы оккупантов сразу на трех направлениях. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет УНН.

Детали

Лишь за минувшие сутки россияне совершили девять вылетов штурмовой и армейской авиации. Ночью 9 августа врагом запущены еще пять ракет, проведено восемь артиллерийских обстрелов, три – минометных, еще трижды россияне попытались атаковать танками, указал Гайдай.

Однако, по его словам, у россиян нет обещанных побед на фронте, теряют доверие в оккупированных городах, которые они месяцами не могут начать восстанавливать. Больше месяца Вооруженные силы Украины не пускают врага вглубь Донецкой области. Украинским бойцам непросто противостоять круглосуточным артиллерийским обстрелам и многочисленным штурмам, но они надежно удерживают оборону, добавил чиновник.

В то же время местное население, по словам Гайдая, постепенно отчаивается в многочисленных обещаниях россиян о восстановлении городов. Некоторые люди ознакомились с новостями на вражеских ресурсах по быстрому восстановлению и попытались вернуться в родные города. Побыли несколько дней, увидели, что выполняются только показательные вещи для телевидения, и решили эвакуироваться вторично. Доверие к оккупационным властям постепенно теряется.

"Новости относительно Попасной – это лишь первая ласточка неудач врага в тылу. В частности, оккупанты обещали оставшимся людям восстановление любимыми ими "коммунистическими темпами", — отмечает Гайдай.

Начиная с февраля, россияне стирали с лица земли Попасную, впоследствии вошли в город. Несколько месяцев звучали громкие обещания, пока не приняли решение оставить все, как есть, - то есть вообще не восстанавливать разрушенный населенный пункт. Через два месяца отопительный сезон. Однако ни в одном из захваченных городов за три-четыре месяца россиянами не сделано ничего. И не будет, потому что не успеют. Если даже еще не приступили, отметил глава ОВА.

Дополнение

Ранее Гайдай сообщил, что жители оккупированной Луганской области возвращаются в свои дома, чтобы забрать вещи, поскольку города полностью разрушены во время российской агрессии.

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