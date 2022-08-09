Жителі Луганщини повертаються у свої будинки, аби забрати речі: життя в окупації схоже на “кам'яний вік” - Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Мешканці окупованої Луганської області повертаються до своїх будинків, щоб забрати речі, оскільки міста повністю зруйновані під час російської агресії. Як повідомив в ефірі національного телемарафону голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, життя в окупації стало схожим на “кам'яний вік”, передає УНН.
Цитата
“Дійсно, якась частина людей почала повертатися назад. Це не лише стосується Сєвєродонецька, це стосується просто окупованих міст Луганщини. Можливо люди хотіли перевірити своє житло. Можливо, хтось порахував, що жити у якихось гуртожитках набагато гірше, ніж у своїх будинках. Мотивація різна. Не так багато людей повертаються, але вони є. І коли вони повертаються, то м'яко кажучи, прозрівають від того, що бачать”, – заявив Гайдай.
Деталі
Він зазначив, що момент, коли колись успішні населені пункти перетворюються на безлюдні території – жахає мешканців. Комунікацій у містах немає, окупанти не мають наміру їх повертати. Міста потопають у смітті та трупах.
“У містах немає централізованого опалення, немає води, є проблеми з каналізацією. Це кам'яний вік. І ось вони (жителі – ред.) зараз повернулися до зруйнованих міст, у цей кам'яний вік, і настрій депресивний. Ті, хто повертаються – через час їдуть знову”, – додав Гайдай.
Доповнення
Гайдай повідомив, що російські окупанти застосовують все озброєння, щоб змусити ЗСУ зосередити основні зусилля саме на Луганській області і не допустити будь-яких маневрів. Лише минулої доби українські військові зупинили 10 спроб ворога штурмувати міста та села на кордоні Луганської та Донецької областей.