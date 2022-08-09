ВСУ остановили еще 10 попыток оккупантов штурмовать на границе Луганской и Донецкой областей - Гайдай

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"Враг применяет все имеющееся вооружение, чтобы вынудить ВСУ сосредоточить основные усилия именно здесь и не допустить каких-либо маневров. Только за минувшие сутки наши военные остановили 10 попыток врага штурмовать города и села на границе Луганской и Донецкой областей. Вблизи восьми населенных пунктов пыталась работать авиация оккупанта", - написал Гайдай.

Детали

По его словам, кроме того, россиянами нанесен ракетный удар, совершены две попытки танковых атак, нанесены поражения населенным пунктам минометами.

"Между тем шахты Луганской области оказались на грани закрытия. Речь идет о предприятиях угольной отрасли в городах, захваченных россией в 2014 году", - отметил Гайдай.

Гайдай сообщил, что это, в частности, Сорокино (Краснодон), Ровеньки, Довжанск (Свердловск).

"Почти всех, кого можно было отправить на фронт из шахт указанных населенных пунктов, уже мобилизовали в начале вторжения. Сейчас каждая повестка - еще один шаг к полной остановке предприятий. Людей не хватает. Все знают, что с фронта не возвращаются, поэтому овладевают новыми специальностями, работают по совместительству, выходят в дополнительные смены. Шахтеров едва хватает для поддержания жизнедеятельности предприятий. Дошли до того, что начали приглашать на работу мужчин из соседних областей рф. Ситуация приближается к катастрофической. Хоть кто-то утверждает, что они еще толком не начинали", - рассказал Гайдай.

Дополнение

В Луганской области россияне 11 раз ударили из артиллерии и РСЗО за ночь на 8 августа.