Луганщина: загарбники 11 разів вдарили з артилерії та РСЗВ вночі

Цитата

“Окупанти лише за ніч вдарили сімома ракетами, завдали два авіаудари, 11 разів вели обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, тричі застосовували міномети, чотири рази до штурму долучалися танкові війська. Кожна із таких спроб – це ще декілька понівечених будинків, зламаних доль та сподівань наших земляків”, – йдеться в повідомленні Гайдая у Telegram.

Деталі

Загалом упродовж 7 серпня окупанти атакували з повітря сім населених пунктів на межі Луганщини та Донеччини. Для покращення тактичного положення противник вчергове намагався організувати наступ в районі Верхньокам’янського, однак вкотре відійшов.

Поблизу чотирьох населених пунктів також виявлені та знешкоджені розвідувальні групи ворога, зазначив Гайдай.

Доповнення

Сьогодні вночі, 8 серпня, високоточними ракетами HIMARS було завдане вогневе ураження по пунктам тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках в різних районах міста Мелітополя.