Луганская область: захватчики 11 раз ударили из артиллерии и РСЗО ночью

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“Оккупанты только за ночь ударили семью ракетами, нанесли два авиаудара, 11 раз вели обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, трижды применяли минометы, четыре раза к штурму присоединялись танковые войска. Каждая из таких попыток – это еще несколько изуродованных домов, сломанных судеб и надежд наших земляков”, – говорится в сообщении Гайдая в Telegram.

Детали

Всего в течение 7 августа оккупанты атаковали с воздуха семь населенных пунктов на границе Луганской и Донецкой областей. Для улучшения тактического положения противник в очередной раз пытался организовать наступление в районе Верхнекаменского, однако в который раз отошел.

Вблизи четырех населенных пунктов также обнаружены и обезврежены разведывательные группы врага, отметил Гайдай.

Дополнение

Сегодня ночью, 8 августа, высокоточными ракетами HIMARS было нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации оккупационных войск на промышленных площадках в разных районах города Мелитополя.