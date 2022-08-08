Луганская область: захватчики 11 раз ударили из артиллерии и РСЗО ночью

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Российские оккупанты за прошедшую ночь 11 раз ударили из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по Луганской области. Об этом отчитался глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет УНН.

Цитата

“Оккупанты только за ночь ударили семью ракетами, нанесли два авиаудара, 11 раз вели обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, трижды применяли минометы, четыре раза к штурму присоединялись танковые войска. Каждая из таких попыток – это еще несколько изуродованных домов, сломанных судеб и надежд наших земляков”, – говорится в сообщении Гайдая в Telegram.

Детали

Всего в течение 7 августа оккупанты атаковали с воздуха семь населенных пунктов на границе Луганской и Донецкой областей. Для улучшения тактического положения противник в очередной раз пытался организовать наступление в районе Верхнекаменского, однако в который раз отошел.

Вблизи четырех населенных пунктов также обнаружены и обезврежены разведывательные группы врага, отметил Гайдай.

Дополнение

Сегодня ночью, 8 августа, высокоточными ракетами HIMARS было нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации оккупационных войск на промышленных площадках в разных районах города Мелитополя.

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