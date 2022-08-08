Луганская область: захватчики 11 раз ударили из артиллерии и РСЗО ночью
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Российские оккупанты за прошедшую ночь 11 раз ударили из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по Луганской области. Об этом отчитался глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет УНН.
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“Оккупанты только за ночь ударили семью ракетами, нанесли два авиаудара, 11 раз вели обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, трижды применяли минометы, четыре раза к штурму присоединялись танковые войска. Каждая из таких попыток – это еще несколько изуродованных домов, сломанных судеб и надежд наших земляков”, – говорится в сообщении Гайдая в Telegram.
Детали
Всего в течение 7 августа оккупанты атаковали с воздуха семь населенных пунктов на границе Луганской и Донецкой областей. Для улучшения тактического положения противник в очередной раз пытался организовать наступление в районе Верхнекаменского, однако в который раз отошел.
Вблизи четырех населенных пунктов также обнаружены и обезврежены разведывательные группы врага, отметил Гайдай.
Дополнение
Сегодня ночью, 8 августа, высокоточными ракетами HIMARS было нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации оккупационных войск на промышленных площадках в разных районах города Мелитополя.