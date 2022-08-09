ЗСУ зупинили ще 10 спроб окупантів штурмувати на межі Луганщини та Донеччини - Гайдай

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"Ворог застосовує усе наявне озброєння, аби вимусити ЗСУ зосередити основні зусилля саме тут і не допустити будь-яких маневрів. Тільки за минулу добу наші військові зупинили 10 спроб ворога штурмувати міста і села на межі Луганщини та Донеччини. Поблизу вісьмох населених пунктів намагалася працювати авіація окупанта", - написав Гайдай.

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За його словами, окрім того, росіянами завдано ракетний удар, здійснені дві спроби танкових атак, завдані ураження населеним пунктам мінометами.

"Тим часом, шахти Луганщини опинилися на межі зачинення. Мова йде про підприємства вугільної галузі у містах, захоплених росією у 2014 році", - зазначив Гайдай.

Гайдай повідомив, що це, зокрема, Сорокине (Краснодон), Ровеньки, Довжанськ (Свердловськ).

"Майже усіх, кого можна було відправити на фронт із шахт зазначених населених пунктів, уже мобілізували на початку вторгнення. Зараз кожна повістка - ще один крок до повної зупинки підприємств. Людей не вистачає. Усі знають, що із фронту не повертаються, тому опановують нові спеціальності, працюють за сумісництвом, виходять у додаткові зміни. Шахтарів ледве вистачає для підтримки життєдіяльності підприємств. Дійшли до того, що почали запрошувати на роботу чоловіків із сусідніх областей рф. Ситуація наближається до катастрофічної. Хоча хтось стверджує, що вони ще толком не починали", - розповів Гайдай.

Доповнення

На Луганщині росіяни 11 разів вдарили з артилерії та РСЗВ за ніч на 8 серпня.