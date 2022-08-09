Жители Луганской области возвращаются в свои дома, только чтобы забрать вещи: жизнь в оккупации похожа на “каменный век” - Гайдай

Цитата

“Действительно, какая-то часть людей стала возвращаться обратно. Это не только касается Северодонецка, это касается просто оккупированных городов Луганской области. Возможно, люди хотели проверить свое жилье. Возможно, кто-то посчитал, что жить в каких-то общежитиях намного хуже, чем в своих домах. Мотивация разная. Не так много людей возвращаются, но они есть. И когда они возвращаются, то мягко говоря, прозревают от того, что видят”, – заявил Гайдай.

Детали

Он отметил, что момент, когда некогда успешные населенные пункты превращаются в безлюдные территории – ужасает жителей. Коммуникаций в городах нет, оккупанты не намерены их возвращать. Города утопают в мусоре и трупах.

“В городах нет отопления централизованного, нет воды, есть проблемы с канализацией. Это каменный век. И вот они (жители – ред.) сейчас вернулись в разрушенные города, в этот каменный век, и настроение депрессивное. Те, кто возвращаются – через время уезжают снова”, – добавил Гайдай.

Дополнение

Гайдай сообщил, что российские оккупанты применяют все имеющееся вооружение, чтобы вынудить ВСУ сосредоточить основные усилия именно на Луганской области и не допустить каких-либо маневров. Только за минувшие сутки украинские военные остановили 10 попыток врага штурмовать города и села на границе Луганской и Донецкой областей.