Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 42,8 тыс. оккупантов и еще 9 вражеских самолетов

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 10.08 ориентировочно составляют:



личного состава - около 42 800 (+160) человек ликвидировано,



танков ‒ 1832 (+5),



боевых бронированных машин ‒ 4076 (+10),



артиллерийских систем – 971 (+7),



РСЗО – 261 (+0),



средств ПВО - 133 (+0),



самолетов – 232 (+9),



вертолетов – 193 (+0),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 766 (+9),



крылатых ракет – 185 (+0),



кораблей/катеров - 15 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн - 3005 (+7),



специальной техники – 89 (+2).



"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

ВСУ на востоке Украины обезвредили несколько разведывательных групп россиян и отбросили оккупантов в трех направлениях.