Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 42,8 тыс. оккупантов и еще 9 вражеских самолетов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 42 800 человек, 1832 танков, 232 самолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 10.08 ориентировочно составляют:
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- личного состава - около 42 800 (+160) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 1832 (+5),
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- боевых бронированных машин ‒ 4076 (+10),
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- артиллерийских систем – 971 (+7),
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- РСЗО – 261 (+0),
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- средств ПВО - 133 (+0),
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- самолетов – 232 (+9),
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- вертолетов – 193 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 766 (+9),
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- крылатых ракет – 185 (+0),
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- кораблей/катеров - 15 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн - 3005 (+7),
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- специальной техники – 89 (+2).
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"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
ВСУ на востоке Украины обезвредили несколько разведывательных групп россиян и отбросили оккупантов в трех направлениях.