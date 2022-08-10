Після вибухів у Криму "акту відплати" від окупантів не було – Повітряні сили ЗСУ

Цитата

“Зрозуміло, що всі очікували, що буде якийсь, як то кажуть, “акт возмєздія” від них. Ракетні удари не програмуються за 5 хвилин… Ми, в принципі, протягом ночі не спостерігали таких повітряних ракетних атак з повітря. Втім, повітряні тривоги було оголошені в кількох областях, це прифронтові зони, де, ймовірно, працювала реактивна артилерія ворога. Це Запорізька, Миколаївська, Харківська область. В цілому ніч відносно минула спокійно, повітряних тривог із ракетами, а не РСЗВ, поки що не спостерігалось”, – повідомив Ігнат.

Деталі

Речник Повітряних сил також додав, що судячи з вибухів у Криму, було уражено склад авіаційного озброєння, оскільки відбулася серйозна детонація.

"Щодо вибуху, який ми спостерігали у відеоматеріалах, зрозуміло, що вражено склад авіаційного озброєння. Тому що була серйозна детонація – значить склад таки уражено… Будь-який аеродром, виведений з ладу, – це дуже добре. А ще, якщо додатково там знищено з десяток літаків, – це буде взагалі справжня невеличка перемога", – зазначив Ігнат.

Доповнення

Інститут вивчення війни (ISW) пише, що кремль не звинувачує Україну в ударах по аеродрому в Криму, бо це стало б свідченням неефективності російських систем ППО, як уже відбулося з потопленням російського крейсера "москва".

Нагадаємо

9 серпня у тимчасово окупованому Криму, неподалік села Новофедорівка Сакського району, пролунали вибухи.

Згодом окупанти підтвердили цю інформацію та заявили про НП на аеродромі. На дорозі з Новофедорівки до Сак одразу виникли пробки, а очевидці помітили "швидкі".