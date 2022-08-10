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Після вибухів у Криму "акту відплати" від окупантів не було – Повітряні сили ЗСУ

Після вибухів у Криму "акту відплати" від окупантів не було – Повітряні сили ЗСУ

Київ • УНН

 • 167506 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Після вибухів на аеродромі у тимчасово окупованому Криму "акту відплати" від російських окупантів вночі не було. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат, передає УНН.

Цитата

“Зрозуміло, що всі очікували, що буде якийсь, як то кажуть, “акт возмєздія” від них. Ракетні удари не програмуються за 5 хвилин… Ми, в принципі, протягом ночі не спостерігали таких повітряних ракетних атак з повітря. Втім, повітряні тривоги було оголошені в кількох областях, це прифронтові зони, де, ймовірно, працювала реактивна артилерія ворога. Це Запорізька, Миколаївська, Харківська область. В цілому ніч відносно минула спокійно, повітряних тривог із ракетами, а не РСЗВ, поки що не спостерігалось”, – повідомив Ігнат.

Деталі

Речник Повітряних сил також додав, що судячи з вибухів у Криму, було уражено склад авіаційного озброєння, оскільки відбулася серйозна детонація.

"Щодо вибуху, який ми спостерігали у відеоматеріалах, зрозуміло, що вражено склад авіаційного озброєння. Тому що була серйозна детонація – значить склад таки уражено… Будь-який аеродром, виведений з ладу, – це дуже добре. А ще, якщо додатково там знищено з десяток літаків, – це буде взагалі справжня невеличка перемога", – зазначив Ігнат.

Доповнення

Інститут вивчення війни (ISW) пише, що кремль не звинувачує Україну в ударах по аеродрому в Криму, бо це стало б свідченням неефективності російських систем ППО, як уже відбулося з потопленням російського крейсера "москва".

Нагадаємо

9 серпня у тимчасово окупованому Криму, неподалік села Новофедорівка Сакського району, пролунали вибухи.
Згодом окупанти підтвердили цю інформацію та заявили про НП на аеродромі. На дорозі з Новофедорівки до Сак одразу виникли пробки, а очевидці помітили "швидкі".

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