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После взрывов в Крыму "акта возмездия" от оккупантов не было – Воздушные силы ВСУ

После взрывов в Крыму "акта возмездия" от оккупантов не было – Воздушные силы ВСУ

Киев • УНН

 • 167505 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. После взрывов на аэродроме во временно оккупированном Крыму "акта возмездия" от российских оккупантов ночью не было. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат, передает УНН.

Цитата

“Понятно, что все ожидали, что будет какой-то, как говорится, “акт возмездия” от них. Ракетные удары не программируются за 5 минут… Мы, в принципе, в течение ночи не наблюдали таких воздушных ракетных атак с воздуха. Впрочем, воздушные тревоги были объявлены в нескольких областях, это прифронтовые зоны, где, вероятно, работала реактивная артиллерия врага. Это Запорожская, Николаевская, Харьковская область. В целом ночь относительно прошла спокойно, воздушных тревог с ракетами, а не РСЗО, пока не наблюдалось”, – сообщил Игнат.

Детали

Спикер Воздушных сил также добавил, что судя по взрывам в Крыму, был поражен склад авиационного вооружения, поскольку произошла серьезная детонация.

"О взрыве, который мы наблюдали в видеоматериалах, понятно, что поражен склад авиационного вооружения. Потому что была серьезная детонация – значит склад таки поражен… Любой аэродром, выведенный из строя, – это очень хорошо. А еще, если дополнительно там уничтожено с десяток самолетов, – это будет вообще настоящая небольшая победа", – отметил Игнат.

Дополнение

Институт изучения войны (ISW) пишет, что кремль не обвиняет Украину в ударах по аэродрому в Крыму, потому что это стало бы свидетельством неэффективности российских систем ПВО, как уже произошло с потоплением российского крейсера "москва".

Напомним

9 августа во временно оккупированном Крыму, недалеко от села Новофедоровка Сакского района, раздались взрывы.
Позже оккупанты подтвердили эту информацию и заявили о ЧП на аэродроме. На дороге из Новофедоровки в Саки сразу возникли пробки, а очевидцы заметили "скорые".

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