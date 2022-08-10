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ISW: кремль не звинувачує Україну у вибухах в Криму, бо тоді визнає неефективність своєї ППО

ISW: кремль не звинувачує Україну у вибухах в Криму, бо тоді визнає неефективність своєї ППО

Київ • УНН

 • 220211 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Інститут вивчення війни (ISW) пише, що кремль не звинувачує Україну в ударах по аеродрому в Криму, бо це стало б свідченням неефективності російських систем ППО, як уже відбулося з потопленням російського крейсера "москва", передає УНН.

Цитата

"кремль не має жодних мотивів звинувачувати Україну у завданні ударів, оскільки такі удари продемонстрували б неефективність російських систем протиповітряної оборони, що вже показало українське затоплення "москви". ISW поки не має жодних підстав самостійно оцінити точну причину вибухів. Очевидна одночасність вибухів на двох різних об’єктах, ймовірно, виключає офіційну російську версію про випадкову пожежу, але не виключає ні диверсії, ні ракетного удару великої дальності", - йдеться в повідомленні.

Також ISW припускає, що Україна могла модифікувати свої ракети "Нептун" для використання в наземних цілях (як це зробили росіяни з протикорабельними та зенітними ракетами), але наразі немає жодних доказів, які б підтверджували цю гіпотезу.

Доповнення 

9 серпня у тимчасово окупованому Криму, неподалік села Новофедорівка Сакського району, пролунали вибухи.

Пізніше окупанти підтвердили цю інформацію та заявили про НС на аеродромі. На дорозі з Новофедорівки до Саків відразу виникли пробки, а очевидці помітили "швидкі".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський: війна росії проти України почалася з Криму і має закінчитися Кримом – його звільненням

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