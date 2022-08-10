ISW: кремль не звинувачує Україну у вибухах в Криму, бо тоді визнає неефективність своєї ППО

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"кремль не має жодних мотивів звинувачувати Україну у завданні ударів, оскільки такі удари продемонстрували б неефективність російських систем протиповітряної оборони, що вже показало українське затоплення "москви". ISW поки не має жодних підстав самостійно оцінити точну причину вибухів. Очевидна одночасність вибухів на двох різних об’єктах, ймовірно, виключає офіційну російську версію про випадкову пожежу, але не виключає ні диверсії, ні ракетного удару великої дальності", - йдеться в повідомленні.

Також ISW припускає, що Україна могла модифікувати свої ракети "Нептун" для використання в наземних цілях (як це зробили росіяни з протикорабельними та зенітними ракетами), але наразі немає жодних доказів, які б підтверджували цю гіпотезу.

Доповнення

9 серпня у тимчасово окупованому Криму, неподалік села Новофедорівка Сакського району, пролунали вибухи.

Пізніше окупанти підтвердили цю інформацію та заявили про НС на аеродромі. На дорозі з Новофедорівки до Саків відразу виникли пробки, а очевидці помітили "швидкі".

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